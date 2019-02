Lisandra Silva recibe duras críticas en redes sociales por su "nuevo estilo"

Desde que comenzó su relación con el bailarín Raúl Peralta, la modelo Lisandra Silva ha generado opiniones divididas en redes sociales. Esto, debido al nuevo estilo que ha estado exhibiendo y que dista mucho de la apariencia que tenía antes.

Actualmente, la ex Doble Tentación luce un aspecto urbano y mucho más deportivo, que ha conectado no solo con su vestimenta, sino que también con su cabello, que ha pasado desde una melena, a cabello largo, trenzas y hasta coloración de fantasía.

Estos cambios no han agradado a todos. Y así se lo han hecho saber a través de Instagram, su red social predilecta, en donde Lisandra Silva ha recibido una serie de críticas.

Según acusan algunas personas, la modelo ha cambiado radicalmente su aspecto desde que comenzó su relación con el bailarín. Es lo que comentaron también en una de sus últimas publicaciones, en donde apareció con unas box braids.

"No entiendo porque te mimetizas con todas tus parejas? Pierdes tu propia esencia", "Muchos cambios de imagen en menos de un año. De verdad eres feliz?" y "So ghetto. That's not you babe (Tan de ghetto. Esa no eres tú, querida)", fueron parte de las observaciones que emitieron algunos de sus seguidores en la red social.

En esa misma línea, una persona preguntó "Cuál será tu estilo?", mientras que otra señaló que "Antes eras tan elegante. Qué te pasó".

