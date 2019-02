Bradley Cooper confesó sentirse muy nervioso por interpretar Shallow en los Oscar

Faltan solo 20 días para los Oscar, y eso significa que finalmente podemos ver a Bradley Cooper y Lady Gaga interpretar "Shallow" de A Star Is Born, nuevamente.

Esta será la parte de la ceremonia más esperada por el público.

Bradley definitivamente sabe a qué tipo de presión está sometido (el precio de ser talentoso), y acaba de compartir que está absolutamente nervioso por todo el asunto.

FULL VIDEO: Lady Gaga & Bradley Cooper perform “Shallow” last night at Enigma in Las Vegas. pic.twitter.com/QOVpYuGS8V

— E T H A N (@ethnigmax) January 28, 2019