FOTOS: Adam Levine se quita la camisa durante el Super Bowl y las redes reaccionan recordando a Janet Jackson

Una gran polémica mediática se ha desatado en redes sociales tras el show de Adam Levine en el Super Bowl. El vocalista de Maroon Five fue la atracción del medio tiempo y, antes de finalizar su presentación, decidió sacarse la camiseta. Por tal motivo, los usuarios se remontaron a 2004, cuando ocurrió un caso similar con Janeth Jackson.

En aquella edición del Super Bowl, la cantante vivió uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. En medio de la euforia, Justin Timberlake rasgó una zona del vestuario como parte de la coreografía y Jackson quedó con un pezón afuera. Esto generó una gran controversia, sobre todo con la cadena CBS, encargada de la transmisión.

La indignación y las críticas no se detuvieron y la artista debió pedir disculpas públicamente. Sin embargo, CBS debió pagar una multa de 500 mil dólares y el enojo terminó vetando a Jackson de VH1 y MTV.

Y 15 años después, Adam Levine repite el escenario, aunque de forma distinta. El famoso cantante de Girls Like you se quitó la polera y terminó luciendo su torso desnudo, incluyendo sus numerosos tatuajes. Lo que llama la atención es que no hubo reclamos en esta oportunidad para la CBS y la NFL, haciendo alusión de un doble estándar en el evento.

Las redes sociales se activaron con críticas, ya que no hubo la misma normativa que ya alguna vez sufrió Janeth Jackson. Sobre todo por tratarse en esta oportunidad de un hombre.

O sea Janet Jackson, medio enseña un pezón y el Mundo se vuelve caótico y censuran; Adam Levine se quita la camisa y enseña ambos pezones y es un éxito total. Porque si lo hace un hombre es "bien visto", pero si lo hace una mujer, es censurado inmediatamente. Sociedad hipócrita. pic.twitter.com/us9Do11GGX — [dulcє🍭tєntαción] (@Sra_de_Lewis) February 4, 2019

Qué fuerte y sin embargo, es cierto. La carrera de Janet Jackson se fue a cero porque -por error- se le vio un pezón en el superbowl. Adam Levine se quita el polo y no hay escándalo.#igualdad https://t.co/RTKXlMA6XS — carla garcía b 💚 (@esquinabaja) February 4, 2019

Hace 15 años a Janet Jackson la mataron en los medios porque Justin le sacó mal el corset y sin querer le quedó expuesto un pezon. Hubo multas de 500k y ella nunca volvió a participar.

Anoche Adam Levine se sacó la remera a propósito y adivinen qué pasó? Nada. pic.twitter.com/jYZSzrE10j — Dada (@dadatina) February 4, 2019

Porque el pezón de Janet Jackson causo tanta conmoción y el de Adam Levigne no? #HalftimeShow — Un tal Hassan. (@HassanHdz) February 4, 2019

Hace unos años en la #Superbowl se montó un escandalo por el pezon de Janet Jackson,pasará lo mismo hoy con Adam Levine??? #SuperBowlLlll pic.twitter.com/zacXkKe7qF — Javi Gonzalez (@23javigon) February 4, 2019

Qué curioso que hace años la NFL vetó a Janet Jackson por mostrar un pezón accidentalmente y el público enterró su carrera pero hoy que Adam Levine se quitó la playera y mostró ambos pezones en el mismo evento lo pintan como un puto Dios #SuperBowl pic.twitter.com/0bzah1ftYg — Astrolabio~ (@IrvingCrow) February 4, 2019

Te recomendamos en video