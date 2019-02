Esta es la razón por la cual ningún artista quiso presentarse junto a Maroon 5 en el Super Bowl y la respuesta de Adam Levine

Por muchos años el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl fue el escenario que todos los artistas musicales soñaban conquistar, sin embargo este año el evento deportivo más grande en Estados Unidos estuvo rodeado de polémica, ya que varios cantantes, incluyendo a Rihanna y Cardi B, se negaron a presentarse en la edición LIII del gran juego.

Después de un largo proceso de búsqueda por parte de la organización del evento, la banda Maroon 5 aceptó aparecer en el medio tiempo, lo que desató gran polémica en contra de la banda.

Todo comenzó en 2016, cuando el jugador de futbol americano Colin Kaepernick de los San Francisco 49 ers, decidió protestar en contra de la policía por el asesinato de hombres afro-americanos que no estaban armados, en ese momento él declaró que no iba a entonar el himno de los Estados Unidos de pie, sino que iba a incarse como señal de inconformidad por el racismo que se vive en el país.

Esto provocó que otros jugadores se unieran a la protesta y que políticos conservadores señalaran este gesto como una falta de respeto hacia la bandera y los veteranos de guerra, incluyendo al presidente Trump quien se refirió a los jugadores de raza negra como "esa gente" y llamó a la protesta "conducta anti deportiva".

Debido a la presión, la NFL no volvió a ofrecer ningún contrato a Kaepernick y anunció que a partir del 2018 todos los jugadores estaban obligados a ponerse de pie durante la entonación del himno nacional si se encontraban en el estadio, de otra manera debían permanecer en el vestidor, si protestaban, serían multados.

Cuando comenzaron los preparativos para el Super Bowl LIII, la NFL le ofreció la presentación estelar a Rihanna, pero ella no aceptó debido a la política que la empresa había tomado en contra de las protestas. Otros artistas fueron contactados y también rechazaron la oferta, cuando Maroon 5 al fin aceptó, miles de personas firmaron una petición para que la banda se retractara, pero este no fue el caso y el rapero Travis Scott se sumó a la presentación en un intento por acallar la polémica.

En una entrevista reciente con Entretainment Tonight, Adam Levine dijo que estaba consciente de las críticas hacia la banda por decidir presentar en el medio tiempo, pero ellos ya lo esperaban y querían seguir adelante.

"No escucho lo que dice la gente, me escucho a mi mismo y tomo la decisión basándome en cómo me siento al respecto"