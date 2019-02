6 películas de Netflix que te harán agradecerle a la vida ya no estar con tu ex

Algunas películas de Netflix nos ponen nostálgicas y nos hacen recordar a nuestro ex.

Pero, aquí te mostraremos 6 películas de la plataforma que te harán recordar a tu ex, pero no para llorar, sino para agradecerle a Dios porque ya no está contigo.

Solo un sueño

Esta película muestra una realidad muy dura. Y es que Frank tiene la intención de recorrer el mundo para escapar de la cotidianidad, mientras que April es una mujer que sueña con convertirse en una famosa artista.

Pero cuando se conocen sus planes cambian y, con el transcurso del tiempo, el resentimiento por haber renunciado a sus sueños los sumirá en un matrimonio insatisfecho.

Año bisiesto

Esta historia muestra que a veces el que parece ser el amor de nuestra vida no lo es, pues aquí Anna elige el 29 de febrero para proponerle matrimonio a su novio porque está desesperada por casarse y cree que él es el amor de su vida.

Pero, su vida cambia cuando conoce a un encargado de hostería y se da cuenta de que quien creía que era el amor de su vida, no lo es.

LuTo

Es el retrato de una relación que se deteriora irremediablemente con el paso del tiempo.

Luisa y Tomás son la típica pareja que no escucha las señales de alarma y prefieren ignorarlas con tal de que la relación funcione sin saber que el desengaño puede ser atroz.

Amor mío

Cuando Tony es ingresada en un centro de rehabilitación tras sufrir un grave accidente, reflexiona sobre el complicado romance que vivió con Gregorio. Se pregunta por qué se aman y cómo fue capaz de ceder ante una pasión tan destructiva llena de celos, infidelidades y humillaciones.

Feliz aniversario

Justo el día de su tercer aniversario, una pareja se plantea si debe seguir junta y hace una retrospectiva de su relación.

Se dan cuenta que las personas cambian y, a veces, la magia de los primeros meses se pierde por la monotonía.

6 años

El amor de una pareja aparentemente ideal comienza a desmoronarse y se convierten en un par de jóvenes inestables y violentos.

Pasaron de vivir un amor de ensueño a discutir, gritarse y engañarse todo el tiempo.

