VIDEO: Meghan Markle dedica mensajes motivadores a trabajadoras sexuales

Meghan Markle protagonizó uno de los gestos más dulces desde que entró a la realeza británica. Durante una visita a la organización One25, la duquesa de Sussex se dedicó a aportar mensajes motivadores a trabajadoras sexuales.

Con marcador en mano, la esposa del príncipe Harry, comenzó a escribir sobre las bananas. Estas serían entregadas a las mujeres más necesitadas. "Eres fuerte", "eres valiente", "eres especial", son algunos de los mensajes que dejó Meghan Markle.

VIDEO: When Meghan decides to write the banana messages at @One25Charity #RoyalVisitBristol pic.twitter.com/yC4FEnfxKT

— PA Royal Reporters (@PARoyal) February 1, 2019