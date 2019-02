Durante su carrera Shakira se ha cambiado en varias ocasiones el color de su pelo. A pasando por rojo o rubio con mechas negras, pero solo en una ocasión sorprendió a sus seguidores con su pelo corto. El cambio de look de Shakira por el que le llovieron criticas.

En aquel tiempo provocó algunas críticas por parte de sus seguidores, quienes aseguraba se veían "muy vieja", mientras otros no pararon de halagarla. Sin embargo, la barranquillera no duró mucho tiempo con este cambio y volvió a su cabellera larga.

Hasta ahora que, aunque nuevamente lo ha cortado, se dejó ver de una manera más natural, portándolo con ondulados frescos y muy acordes a su personalidad.

A pesar de que la colombiana todavía no ha compartido este nuevo look con sus fanáticos en redes sociales, se filtraron algunas fotos que algunos paparazzis lograron fotografiarla mientras paseaba por las calles de Barcelona.

La polémica sobre el nuevo cambió de look de la artista rápidamente se generó. Mientras algunos la halagaron, otros no dudaron en afirmar que se veía mejor con el cabello largo.

"Me encanta tu nuevo look… Te ves más joven", "No se ve bien, mejor con cabello largo", "No me agrada, no le queda para nada el estilo Bob", escribieron algunos de los usuarios de la red social.