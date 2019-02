Carlos Díaz reflexiona sobre Leonardo en Verdades Ocultas: "Es la muerte que se merecía"

Ayer confirmamos una triste noticia para los fanáticos de Verdades Ocultas: el villano Leonardo era asesinado a balazos por Tomás, para así vengarse de la desaparición de su hijo.

Leonardo, interpretado por Carlos Díaz, era uno de los personajes más queridos de la historia, por lo que conversó con el portal de Mega sobre su final: "Es la muerte que yo creo que se merecía Leonardo: digna, con efectos especiales. Nada muy sencillo, sino que bien truculenta".

"Tengo muchos sentimientos. Imagínate que ha sido más de un año grabando este personaje que, para mi vida personal, ha sido un cambio. Primera vez que hago un villano, y esta escena fue espectacular. Había un equipo enorme dentro de la sala para hacer este final, que creo que es digno del villano", agregó.

Además, añadió que está contento y agradecido, pero al mismo tiempo cansado: "Me da una pena enorme, porque la teleserie sigue, y sigue con una trama bien interesante y entretenida. También me da pena no poder seguir acá en esta historia, pero este personaje tenía que terminar de alguna manera"

"Se veía venir la muerte de Leonardo. Había que matarlo, si era demasiado malo y había matado a mucha gente. Cuando lo leí, yo sabía que este final se venía", reconoció el actor.

Por último, Carlos Díaz utilizó su Instagram para despedirse definitivamente del personaje y agradecer al público y al equipo con el que trabajó tanto tiempo.

