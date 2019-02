Mónica Rodríguez se ha convertido en tendencia en redes sociales tras su salida de Día a Día. La presentadora luego de poco más de nueve años se despidió de los televidentes. Mónica Rodríguez reveló los verdaderos motivos de su salida en 'Día a Día'.

Las razones durante los días anteriores a su última participación fueron desconocidas para muchos. Sin embargo, en un en vivo que Mónica hizo con sus seguidores de Instagram reveló el motivo.

Durante el video confesó que sospechaba, hace meses, el momento de su despido. Al parecer eran muchas presentadoras para un espacio como la del mañanero, es por eso que se realizó el proceso de reestructuración.

Algunos de sus seguidores le preguntaron que iba a hacer de ahora en adelante. Con el humor característico de la presentadora confesó que sería el diario de una desempleada. Además, añadió que por ahora lo que tiene pensado es tomarse un tiempo para ella, lejos de las redes, para pensar más claramente.

La idea de su "desconexión" nació luego de una invitación que tenía pendiente hace algún tiempo, y que muy posiblemente por cosas en su agenda no podía atender.

No obstante, tampoco pasó por alto las preguntas sobre los rumores de su salida, si fue por culpa de la llegada de una presentadora nueva. Es por eso que aclaró que ella hace parte de un proceso de reestructuración y se va feliz y agradecida.

"Sí quiero poner fin a las especulaciones no quiero que sigan inventando tanta cosa no le pongan tanta tiza al tema y bueno, espero que dejen de llamarme insistentemente por una cosa o por la otra. Ya los que me conocen saben que poco hablo de mi vida privada y que soy bastante reservada, no me interesa hacer un show", expresó Mónica Rodríguez.