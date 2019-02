La razón por la que Verónica Castro no continuará en 'La casa de las flores'

Una situación poco usual se vive en 'La casa de las flores'. Pese al gran éxito que ha cosechado la serie de Netflix, la protagonista Verónica Castro abandonará la historia tras la primera temporada.

La actriz de 66 años, que posee el papel estelar, explicó los motivos por los que no continuará en la producción de Manolo Caro. Debido a la sensualidad que su personaje exige para la segunda y tercera rueda, Verónica Castro prefirió dar el 'stop'.

"Yo le dije a Manolo que ya no quería hacer cosas con hombres, cosas muy sexuales. La verdad es que yo ya no soy una persona joven", se sinceró la veterana artista. "Yo tuve la culpa porque frené las ideas de Manolo, pero no quería hacer cochinadas con hombres", dijo al conductor de radio Javier Poza.

Virginia de la Mora es el personaje que interpretaba Verónica Castro, papel principal de la famosa serie. En la historia es madre de familia y la dueña del negocio. A pesar de contar con otros papeles como Paulina (Cecilia Suárez), Elena (Aislinn Derbez) y Julián (Darío Yazbek Bernal), Verónica Castro era el núcleo de la historia.

"Frené su creatividad (la de Manolo) pues no me iba a poner de abuelita a cuidar nietos", explicó la actriz.

Ahora el asunto es cómo desaparecerla de la serie. La producción de 'La casa de las flores', supuestamente, ha decidido darle muerte. Y en la tercera temporada tendría una nueva participación, pero solo con su voz.

Y para continuar con su trayectoria artística, Verónica Castro ya confirmó su participación en el 'reality' infantil Pequeños Gigantes.

Te recomendamos en video