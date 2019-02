Javiera Acevedo revela las razones por las que comenzó a hacer deporte

En 2018, Javiera Acevedo dejó en evidencia los grandes cambios físicos que experimentó, luego de optar por una vida dedicada al deporte. Esto le valió una serie de comentarios en redes sociales, en donde sus seguidores acusaron una extrema delgadez producto de la esbelta y tonificada figura que lucía.

Según explicó ella misma, su transformación tenía que ver con un período en el que tuvo varios momentos malos. Por eso, en marzo de ese año, decidió hacer deporte.

"Estaba todo mal en un momento de la vida. Como cuando te pasa (todo). Terminando una relación, te atropellaron al perro el mismo día, te caíste. Cuando te pasan como todas esas cosas malas y algo te sigue", contó al portal Mujer Dínamo.

De acuerdo con su testimonio, las personas a su alrededor notaban que ella no se encontraba bien y, pese a que no le agradaba esa idea, finalmente se dio cuenta de lo que sucedía. "De repente dije ‘¿sabes qué? Yo no estoy bien’. Internamente dije ‘tengo que estar mejor y para eso tengo que preocuparme de mí’", sostuvo.

Por eso, luchó contra el desánimo y la falta de ganas y optó por hacer algo para sentirse bien consigo misma. "Siempre el deporte me despeja la cabeza. Yo pienso mucho. Estoy todo el rato pensando, me doy muchas vueltas. Soy la número uno del caldo de cabeza, de estar ahí, y eso me perjudica. Soy bastante insegura en ese sentido. No lo parezco, pero sí lo soy", sentenció Javiera Acevedo.

