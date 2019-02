Christina Aguilera confesó que trató de besar a Pink pero que ella no quiso “ensuciarse”

Siempre ha existido la polémica entre Christina Aguilera y Pink. Su relación ha sido rodeada por el rumor de una pelea que llegó a golpes en 2008, cuando les tocó grabar juntas la canción y el video de Lady Marmalade.

Aunque Pink asegura que Christina intentó golpearla en un club nocturno, la intérprete de Beautiful lo negó rotundamente y confesó otra parte de la historia que permanecía desconocida.

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, la cantante de 38 años, confesó que tiene un “recuerdo amoroso” de esa noche en el club con Pink.

“Estaba emocionada por un beso. Estaba ‘¡Oh, besarse!’ todo bien. Pero ella puso su mano así (sobre tu boca) y me pregunté ‘¿eso es lo que estamos haciendo? Está bien’. Ella no quería ensuciarse (get Dirty, como su canción)”, reseñó ETOnline.

Christina Aguilera confesó que en algún punto se sintió intimidada por Pink pero que eso quedó en el pasado y reafirmó, además, que jamás se golpearon.

“Mírame, no podría golpearla. Ella podría golpear mi trasero (risas)”, agregó la cantante.

Finalmente, Aguilera reconoció que en aquella época estaban muy jóvenes y que esas riñas desaparecieron. "Pink ahora es mamá, es muy cool".

