Antonella Ríos envía inspirador mensaje tras enfrentar duras críticas

Con un profundo mensaje, la actriz Antonella Ríos reflexionó en torno al deporte que, según sus palabras, la ha ayudado a sanar.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la locutora radial se dirigió a sus más de 600 mil seguidores. Todo, con el fin de dejar en claro que los cambios que se hacen en el interior, serán percibidos por el entorno.

Para ella, el deporte fue una gran ayuda y se declaró "orgullosa de haber ocupado el deporte como terapia". Los resultados de esto, se vieron en una reveladora fotografía, en la que mostró lo tonificado que está su cuerpo tras meses de arduo entrenamiento.

"Hablando con muchas mujeres me doy cuenta que existe mucha culpa por ser una buena mujer o buena madre, hermana, pareja etc. ", dijo Antonella Ríos, agregando que hay que "tener el pleno control de lo que dices, haces y sientes. Estar fuerte por dentro y potenciarte por fuera".

"Si te sientes feliz contigo, tu entorno verá tu cambio y se serán felices por ti. Para ser lo mejor de lo mejor. No importa el qué dirán, no importa las críticas llenas de prejuicios. No importa nada más que tu y tus críos. Digan lo que digan", continuó.

"Todo esfuerzo tiene su recompensa y el deporte para mí ha sido una vía de escape, de crecimiento y desafío personal. Moverme me activa y me hace sentir feliz. Por eso el deporte ha sido mi terapia", finalizó.

