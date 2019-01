El nuevo corte de cabello de Kim Kardashian causa sensación en redes sociales

Para nadie es un secreto que Kim Kardashian siempre resulta innovadora y arriesgada a la hora de presentar cambios en su apariencia, desde su cuerpo hasta su cabello, siempre sufren cambios drásticos que nadie se espera y en lo que va de 2019, Kim promete seguir sorprendiendo a su audiencia.

Sucedió la noche de este miércoles 30 de enero, cuando la protagonista de 'Keeping up with the Kardashians', sorprendió a sus millones de seguidores al compartir unas nuevas fotografías en sus redes sociales con motivo de promocionar su línea de labiales, para eso liberó una serie de fotografías nunca antes vistas donde se logra apreciar un corte de cabello nuevo y totalmente inesperado para todos.

The perfect gifts for Valentines Day!

New Red Crème Lipsticks in Hot Sauce, Candy Apple & Cherry Pop AND our #KKWBEAUTY Best of Reds, Nudes & Pinks Lip Sets in lucite boxes launch exclusively to the Pop-Up on 02.03 & 02.05 at https://t.co/PoBZ3bhjs8 pic.twitter.com/H0YE8LhtPR

