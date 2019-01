Netflix advierte que no vean solos su nueva serie sobre el asesino Ted Bundy

Una de las últimas series que entró al catálogo de Netflix en enero vino acompañada de una alerta a los espectadores: ¡busquen compañía, aconsejamos no vean este programa solos! El servicio de streaming hizo suspenso con la serie de cuatro episodios "Conversando con un asesino serial: Ted Bundy", uno de los asesinos más famosos de los años setenta.

La plataforma de transmisión decidió producir y lanzar este programa para el trigésimo aniversario de la muerte del criminal, que tuvo lugar el 24 de enero de 1989 en la prisión.

Don't watch "Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes" alone. Trust me on this one.

— Netflix US (@netflix) January 25, 2019