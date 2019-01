"Mentirosa de mierda": Leo Méndez Jr. enfurecido tras acusaciones de Camila Recabarren

Luego que estallara la polémica por el supuesto video sexual protagonizado por Joaquín Méndez, Leo Méndez Jr. fue apuntado como el responsable de la filtración. Esto, luego que Catalina Pulido emitiera algunos comentarios en redes sociales y que Camila Recabarren publicara el pantallazo de una conversación con el maquillador, en la que le mostraba el clip.

"Weona que brutal csm! (sic)", escribió la ex Miss Chile en la imagen que fue subida como historia a Instagram. Sobre este tema, hablaron este miércoles en La Mañana de Chilevisión, ocasión en la que la modelo lanzó una delicada acusación en contra del veinteañero.

"(Leo) Habría subido el video en sus redes y después lo bajó", dijo Recabarren, desatando la molestia del joven, quien la desmintió categóricamente.

"Yo subí y bajé el video a mis redes?! Mentirosa de mierda wn. Cómo me gustaría darte vuelta la cara en este mismo instante. Mentirosa de mierda wn (sic)", escribió. Sin embargo, no fue lo único, ya que también hizo un llamado a tener cuidado con las acusaciones de la modelo.

Además contó que dejará su cuenta de Instagram en privado y que se alejará de las redes sociales. Esto, a raíz de las amenazas y comentarios negativos que ha estado recibiendo en su contra. "No me siento muy bien. Gracias a las personas que me envían su apoyo", cerró.

Revisa a continuación la reacción de Leo Méndez Jr. :

