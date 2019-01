Ignacio Lastra por quiebre con Silvina Varas: "Estoy seguro de la decisión de terminar"

Con una breve, pero reveladora declaración, el youtuber Ignacio Lastra comunicó que su relación con Silvina Varas llegó a su fin.

Fueron dos meses los que la pareja estuvo junta, tras una separación que se extendió por más de un año, en el que ambos tomaron caminos diferentes. Y mientras que la modelo se enfocó en sus estudios, el ex chico reality puso todos sus esfuerzos en recuperarse tras el accidente que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

Sin embargo, el reencuentro no prosperó y fue el mismo Ignacio Lastra quien tomó la decisión. Así también lo confirmó Silvina Varas en una entrevista, en la que aclaró que "no fui yo quien quiso terminar. No quiero seguir escarbando la herida. Ya duele bastante para agrandarlo más".

En conversación con LUN, Lastra explicó que "si las decisiones se aceptan es porque la otra persona también quería. Si la otra persona acepta, no anda muy alejada de la decisión del primero".

Consultado por la postura de Silvina frente a este quiebre, señaló que "no me dijo que no, entonces quedamos tranquilos". Además, se mostró confiado respecto a su resolución. "Estoy seguro de la decisión de terminar, por algo la tomé", dijo.

Te recomendamos: