FOTO: Los pantalones elásticos de Kim Kardashian que causan furor en Instagram

Pese a sus reconocidas y numerosas formas de vestir, Kim Kardashian soltó un nuevo look que sorprende. La 'socialite' lució unos pantalones elásticos en color negro que, al igual que los leggins, quedan ajustados a su figura.

Se trata de una prenda que ha cosechado tanto éxito en el gusto femenino que los diseñadores desean retomarlo. La creación de nuevas combinaciones, cortes y colores representa un regalo para las mujeres que desean estar a la moda. Y Kim Kardashian es el más claro ejemplo.

En el caso de la empresaria, los pantalones sugieren que posee un vientre plano y que ha recuperado su estrecha cintura. Aun en su rol de madre de tres hijos, y esperando un cuarto por vientre alquilado, Kim Kardashian no para de trabajar en su cuerpo. Y es que sus medidas requieren una ardua quema de calorías con dedicados ejercicios.

La imagen con sus pantalones elásticos ya supera los 2,1 millones de "likes" en su cuenta de Instagram. Además, posee cerca de 15.800 comentarios. @selfmadetrillionare_tycoon posteó en su reacción: "Ilove the outfit and that rolls is amazing" (amo el outfit y esos rollos están grandiosos).

Por su parte, @mumsie.nana_ndlovu refutó: "Kim, yo recomiendo que pares esa ropa para ir al gimnasio. De verdad que luce muy mal". Y @cam7cris12 expresó su gusto por el look: "Esos pantalones están de otro nivel. Hay que ser Kim Kardashian para que se vean así".

