Ariana Grande reparó su nuevo tatuaje luego de recibir varias burlas de sus seguidores

Ariana Grande ahora tiene menos problemas por los cuales preocuparse.

Grande reveló el jueves que arregló su tatuaje en japonés después de que los fanáticos señalaron la tinta que se suponía que debía leer "7 anillos" en realidad "shichirin", que se traduce en una parrilla de barbacoa de estilo japonés.

"Un poco mejor. Gracias a mi tutor por ayudarme a arreglarlo y a @kanenavasard por ser una leyenda. Y a mi médico por los disparos de lidocaína (no es broma). Descansa en paz pequeña parrilla. Te extraño, hombre. Realmente me gustaste". La cantante escribió junto con una foto del tatuaje editado en su historia de Instagram.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

— *amo* (@hey__amo) January 30, 2019