Ariana Grande justifica el fatal error de su nuevo tatuaje para detener las burlas

Ariana Grande se hizo un nuevo tatuaje en honor a su sencillo 7 Rings, pero le salió mal. Y es que la cantante quiso tatuarse el nombre de su más reciente tema, pero el resultado fue diferente debido a un error de ortografía.

El tatuaje fue escrito en caracteres kanjis, y según Ariana decía el nombre de su tema. Pero, los fans se dieron cuenta del error y algunos le informaron a la cantante que algo andaba mal con su último tatuaje, mientras otros se burlaron.

Los fans japoneses y los que entienden el idioma del país, le dijeron a la intérprete que la expresión que se grabó en su mano se traducía como 'shichirin' y hacía referencia a un tipo de asador pequeño, y en su mayoría portátil.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

— *amo* (@hey__amo) January 30, 2019