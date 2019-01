Yalitza Aparicio enfurece por los memes que le hacen y defiende a actrices mexicanas

Yalitza Aparicio es la actriz del momento. Y es que desde que protagonizó la película de Alfonso Cuarón, Roma, ha logrado un éxito que la ha llevado a ser nominada en los festivales de cine más importantes del mundo.

Incluso, está nominada como mejor actriz al Oscar, algo que muy pocas mexicanas han logrado. Pero, esto mismo la ha convertido en objeto de críticas y hasta memes.

Durante una entrevista en el programa Despierta América, la oaxaqueña opinó sobre los memes que han hecho de ella después de haber sido nominada a los Oscar, especialmente de uno en el que aparecen las actrices Ana de la Reguera, Kate del Castillo y Karla Souza.

“No me agrada, la verdad no me agrada, tampoco me agrada que me pregunten sobre eso” dijo Yalitza contundentemente.