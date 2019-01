Revelan conversación entre Lady Gaga y Kesha sobre la violación que sufrió la cantante de Tik Tok

Los documentos recientemente sin sellar en la batalla legal en curso de Kesha con el Dr. Luke muestran que Lady Gaga se mantuvo firme en su apoyo a Kesha durante una deposición en septiembre de 2017.

Antes de que comenzara la deposición, el abogado de Gaga declaró que su cliente (referido por su nombre de nacimiento, Stefani Germanotta) tenía un "claro recuerdo" de su relación con Kesha y estaba preparada para declarar, pero recordó a todos en la habitación que ella era una sobreviviente de abuso sexual y testificar "ha demostrado ser un evento desencadenante" para ella. "[S] ha experimentado en las últimas horas algunas reacciones de trastorno de estrés postraumático que están causando algún trauma y reactividad emocional", dijo. "Así que ella está llorando ahora".

En un momento dado, Gaga recordó una reunión personal que tuvo con Kesha, y se le preguntó si las dos discutían la supuesta violación de Kesha en ese momento. Gaga dijo que no podía recordar, pero que el intercambio fue "emocional":

“Lo que discutimos fue lo que recuerdo fue su inmensa tristeza, depresión y miedo. Era visiblemente muy diferente a cuando la había visto antes, y… pero no puedo decir específicamente de qué exactamente hablamos. Solo recuerdo que fue emocional, y quería estar ahí para ella”.

A Gaga también se le preguntó qué detalles le había contado Kesha sobre la supuesta violación: “ella me dijo que él usaba el poder y la manipulación de alguna manera o algún tipo de verborrea. No estoy repitiendo exactamente las palabras que salieron de su boca, sino que él usó el poder y la manipulación para controlarla, y que le habían dado una píldora feliz, que le ofreció algo y que la tomó y que despertó arriba y no recordaba, y eso es lo que me dijo”.

Varios artistas han demostrado su apoyo a Kesha durante todo este proceso.

