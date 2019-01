Modelo sordo hizo su propia versión de '7 rings', el tema de Ariana Grande, en lenguaje de señas

Nyle DiMarco es un famoso modelo nacido en Queens, Estados Unidos, que ganó mucha popularidad al ser el segundo modelo masculino en ganar el reality show 'America's Next Top Model', fue el primer concursante sordo y más adelante también participaría en otro reality show, 'Dancing with the stars' resultando ganador de la temporada 22, un grandioso logró que demostró que las limitantes son mentales en muchos casos.

El sexy modelo interpretó '7 rings' de Ariana Grande

No cabe duda que Nyle es muy apuesto y que con su rostro todo se ve bien, pero lejos de querer aprovecharse de eso, tomó la iniciativa de grabar una versión en lenguaje de señas del más reciente éxito de Ariana Grande '7 rings'. El tema ha subido como la espuma en los conteos llegando a la cima y ahora puede ser entendido por todas las comunidades con discapacidad auditiva.

En el clip, Nyle imita a perfección algunas poses y looks de Ariana así como está acompañado de un grupo de modelos que también repiten el lenguaje de señas. El video contiene a su vez subtítulos para los que no están familiarizados con este lenguaje basado en señas.

Nyle tomó su cuenta de Twitter para agradecer a Ariana que respondió agradeciendo el gesto, así mismo calló algunas críticas que consideraban el video tonto.

how are we doing this in 2019 🤯 pic.twitter.com/EF9L2mTLgA — Nyle DiMarco (@NyleDiMarco) January 29, 2019