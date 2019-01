El look desenfadado de Kendall Jenner y Kourtney Kardashian que tú también puedes intentar

La noche de este martes 29 de enero, Kendall Jenner y Kourtney Kardashian, fueron vistas en el Staples Center de Los Ángeles para el esperado encuentro entre Philadelphia y los Lakers. Ambas asistieron para animar a Ben Simmons, el jugador australiano que ha sido vinculado sentimentalmente con Kendall desde ya hace unos meses.

Kendall Jenner y Kourtney Kardashian optaron por la comodidad

Las hermanas Kardashian – Jenner optaron por looks similares, ambas con el cabello recogida, franelas amarradas a la altura de la cintura y pantalones negros, fueron el código de vestimenta que se traducía en comodidad. Kendall con una franela blanca, pantalones de cuero y unos curiosos zapatos transparentes donde se dejaban ver sus pies. Por otra parte, Kourtney, lució una blusa estampada y un pantalón negro. Era evidente que ambas se sentían más que cómodas con esta elección.

En otras oportunidades, se han dejado ver celebridades como Beyoncé o la mismísima Kylie Jenner, usando atuendos que parecen de alfombra roja para ir a ver uno de estos partidos, sin percatarse que para cada cosa hay un tipo de atuendos, y que en esos casos se nota que no están nada cómodas, pues las condiciones no se prestan para que lo estén en asientos diseñados para vestuarios sencillos y no tan elaborados.

