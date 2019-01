Liam Payne, de 25, podría estar saliendo con Naomi Campbell, de 48

Todas las pruebas parecen coincidir, Liam Payne y Naomi Campbell serían una nueva pareja que está a punto de sorprender al mundo del entretenimiento. Ella le dobla la edad a él y él acaba de separarse de su esposa, la también cantante Cheryl Cole, con quien acaba de tener una hija. Sin duda todo un escenario complicado por donde se mire.

Solo paso una semana desde que se hicieran evidentes los comentarios del cantante de 25 años hacia la modelo de 48 años, él estaba coqueteando en los comentarios de las publicaciones de la cuenta de Instagram de ella, días después, ambos han sido vistos juntos en una salida romantica la noche de este viernes en Londres.

Liam Payne, 25, & Naomi Campbell, 48, Fuel Dating Rumors After Going To A U… https://t.co/lCIjI5SVuS via https://t.co/zstjZK6ka4

— Fashion & Beauty NG (@omnigist1) January 30, 2019