La romántica cita de Ashton Kutcher y Mila Kunis

La noche de este martes 29 de enero, Mila Kunis y Ashton Kutcher fueron vistos en el Staples Center de Los Ángeles en el tan esperado partido de Los Angeles Lakers contra el los Philadelphia 76ers. La pareja aprovechó para posar para las cámaras e incluso se tomaron una selfie ellos mismos que luego compartieron en redes sociales.

it me, Ashton Kutcher with my perfect wife Mila Kunis watching the 76ers crush the Lakers pic.twitter.com/BT8g7ze3da

— Corey Cohen (@CoreyECohen) January 30, 2019