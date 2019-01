¿A quién esconde? Las teorías del "Jardín Secreto" de Benjamín en Pacto de Sangre

Luego de que Benjamín (Álvaro Espinoza) cobrara una nueva víctima en Pacto de Sangre, los fanáticos quedaron con el alma en un hilo sin saber cómo lo haría el médico para deshacerse del cuerpo de Jocelyn.

Durante el capítulo de ayer, pudimos ver que el "Rojo" llegaba a un desconocido jardín a enterrar el cadáver de la muchacha del "Acuario", donde se veían al menos tres espacios similares donde también podría haber otros cuerpos.

Ahí es donde una mujer que vivía en la casa lo increpó y sorprendió, diciendo que llamaría a carabineros, pero Benjamín la llamó por su nombre (Rebeca) y le respondió que él era el dueño de la casa y que había ido a jardinear, haciéndose llamar Bernardo Ruiz.

Rebeca, ya libre de sospechas, le ofreció un jugo a Benjamín, y para que ella no averiguara más sobre lo que acababa de hacer, el médico aceptó. En ese momento se supo que la mujer se encuentra cuidando a una persona de tercera edad que pertenece al pasado de Benja, quien no ha estado muy bien y que sufre de alucinaciones: "Siente que trajinan por la casa, que cuando yo no estoy, alguien entra".

"Pero le haría tan bien verlo a usted", le pidió Rebeca, pero el villano se negó y aseguró que lo que sufría la persona es demencia senil.

La evidente incomodidad del médico provocó que las teorías comenzaran de nuevo en torno a esta casa y a la persona que está siendo cuidada, de quien vimos pistas en el Instagram del actor. Según los fanáticos, podría tratarse del padre de Benja.

Mira alguno de los comentarios de los televidentes:

Creo q en #eljardínsecreto está enterrada la mamá biológica del Nacho, la prostituta favorita en ese entonces de @BenjaminVialCL, x algo el cabro no calza en la familia. — Wanda (@fran_ciss) January 30, 2019

quizás esas almas son las que le penan a la persona que cuida Raquel, y quizás esa persona sea el padre de Benjamin… #ElJardinSecreto — Dany (@kinectada) January 30, 2019

#ElJardínSecreto Menos mal Benjamín se relaja con la jardinería, sino estaría vuelto loco pic.twitter.com/ghdwlZQ8nu — Cr!s ® (@kurisotobaru) January 30, 2019

#ElJardínSecreto #PactoDeSangre será que su papá está en esa casa pic.twitter.com/HsgDaI9WRU — Flor De Cerezo 🌸 (@ai_leen93) January 30, 2019

Estoy segura de que Benjamin ya había matado a más personas, una porque le dijo a la señora que no quería que entrara nadie y segundo de que el señor que está enfermo siente espíritus, coincidencia? No lo creo#ElJardínSecreto#PactoDeSangre pic.twitter.com/co8oUXrpzZ — Bárbara (@666barbara666) January 30, 2019

La mamá de Benjamin engañó a su papá y este la mató delante de él, ahí comenzó su odio por las prostitutas (la mamá y muchas otras están en eses jardín) #ElJardínSecreto — Reps (@repscon) January 30, 2019

#ElJardínSecreto el papá del Benja está vivo!! Ésta vieja sabe todo!! Lo doy firmado pic.twitter.com/SIlphCrOr4 — IsabellaLibre (@Bella_DiGenaro) January 30, 2019

este culiao es mucho mas turbio de lo que todos esperabamos realmente tiene un cementerio quedé whitney #ElJardínSecreto — tkm ezra 永遠に (@louwuis_) January 30, 2019

Benja tiene en esa casa más cuerpos 😱😱😱

Esto jamás me lo vi venir!!!

Amo tanto a los guionistas 😭😭😭#ElJardínSecreto — Celia Alejandra 💚 (@Celia_Alejandra) January 30, 2019

Idea mía o eran 3 tumbas? #ElJardínSecreto — Verito Calcagno (@verocat23) January 30, 2019

Benjamin Vial nunca se llamo así, siempre fue Bernardo Ruiz y su papa maltratador aun está vivo, en la casa donde entierra los cuerpos de prostitutas 😨 #ElJardínSecreto — AallendesC (@Dalla_All) January 30, 2019

#ElJardínSecreto Benja tiene vivo al papá y una colección de cadáveres 🤔 — Arlette Márquez (@arlettecmarquez) January 30, 2019

