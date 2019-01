Estrenarán una película de los Beatles dirigida por Peter Jackson

El director de "El Señor de los Anillos", Peter Jackson, está colaborando con The Beatles en una nueva película que promete "será la mejor experiencia" que los fanáticos han anhelado.

Jackson elaborará la película, aún sin título, a partir de 55 horas de imágenes inéditas que muestran al legendario grupo de música británico que grabará lo que se convertiría en su álbum ganador del Premio Grammy "Let It Be" en enero de 1969.

El director británico Michael Edward Lindsay-Hogg originalmente tenía la intención de utilizar las imágenes que filmó hace medio siglo, junto con 140 horas de audio, para un especial de televisión. Pero como señaló el miércoles en la cuenta de The Beatles en Twitter, se "transformó orgánicamente" en el documental de Lindsay-Hogg en 1970, "Let It Be".

Jackson dijo que estaba "aliviado al descubrir la realidad" de la filmación del álbum hace 50 años, que era "muy diferente al mito" del conflicto constante entre los miembros de la banda John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El grupo se separó varios meses después.

"Es simplemente un increíble tesoro histórico. Claro, hay momentos dramáticos, pero ninguna de las discordias con las que se ha asociado este proyecto ", agregó Jackson. "Ver a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, crear canciones ahora clásicas desde cero, no solo es fascinante, es divertido, estimulante y sorprendentemente íntimo".

Te recomendamos en video