Después de 14 años de novios, Rafael Nadal se compromete con su eterna novia

Rafael Nadal, uno de los atletas españoles más destacados de la historia, finalmente dejará su eterna soltería para contraer nupcias con su novia de 14 años, Maria Francisca Perello, también conocida como Xisca Perello, un primer reporte asegura que la pareja que se acerca a su segunda década de relación, finalmente dará el paso legal de casarse.

Así es la relación de Rafael Nadal y Maria Francisca Perello

La destacada estrella del tenis de 32 años, Rafael Nadal, empezó su relación con Xisca cuando apenas tenía 18 años, desde entonces ya han pasado 14 años de noviazgo donde la pareja se ha enfrentado a altos y bajos. Según la revista Hello, la pareja habría ido a un romántico viaje a Roma, Italia, donde finalmente él hizo la poderosa pregunta.

Dijo que sí, ¡dijo que sí! De acuerdo a diferentes medios, @RafaelNadal 🇪🇸 y Mery #Xisca Perelló se casarán durante el otoño de este año. ¡Felicidades! 🤵🏻💍👰🏻 pic.twitter.com/zMOWGAVS7l — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 30, 2019

Aún no existe ningún tipo de comentario ni de Rafael ni de su equipo para confirmar o desmentir esto, pero según el reporte de Hello, ambos ya tiene ocho meses de compromiso. Lo cierto es que la pareja siempre ha mantenido su relación con bajo perfil y de la manera más hermética posible han decidido no compartir mucho detalle con la prensa. Tampoco hay mucho detalle de la boda pero se espera que sea en algún momento del 2019.

WEDDING BALLS: Rafael Nadal to marry childhood sweetheart Xisca Perello after 14-year wait https://t.co/lpOwZt04Mf #Celebrity #Lead pic.twitter.com/JkRfgkQ8p6 — The Olive Press (@olivepress) January 30, 2019