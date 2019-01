El descaro de Kate Middleton al copiar a exactitud este look de Meghan Markle

Sucedió la mañana del 29 de enero de 2019, cuando la Duquesa de Sussex, Kate Middleton, llegó a Escocia acompañada de su esposo el Príncipe William. Ambos acudirían a una serie de eventos protocolares donde tocarían varios tópicos políticos. Debido a la formalidad del evento y al invierno que azota a Europa, Kate decidió usar un abrió que creó polémica debido a las comparaciones con su cuñada, la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Kate decidió usar para los eventos protocolares de su visita a Escocia, un abrigo de la firma Alexander Mcqueen, se trata de un sobretodo en patrón tartan, la famosa tela usada por los escoceses, pero adaptada a la marca fabricante. Para los medios asistentes que capturaron la llegada de Kate, fue inevitable compararla con su cuñada, la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Kate Middleton Recycles Her Tartan Coat from 2012 — and Meghan Markle Is Also a Fan of the Pattern! https://t.co/gIcyfhbePN

— People (@people) January 29, 2019