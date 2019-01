"Yo en marzo no sigo en el matinal": Daniela Aránguiz confirma salida de "La Mañana"

"A mí no me gusta ser mentirosa. Yo en marzo no sigo en el matinal". Así fue como Daniela Aránguiz, que actualmente forma parte de "La Mañana" de Chilevisión, confirmó su salida del matinal tras ocho meses en pantalla.

Según reveló en conversación con Intrusos de La Red, todo se debe a un asunto de horarios que no la beneficia, debido a las modificaciones que experimentará el programa en el futuro. "El matinal va a ser de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y en adelante empieza un programa con el equipo de Pamela Díaz, que le deseo lo mejor. Ojalá que les vaya la raja", dijo.

Pese a esto, la ex chica Mekano se encuentra evaluando su continuidad en el Chilevisión durante el mes de febrero. Todo esto, dependiendo de las ofertas que reciba de los otros canales.

"A mí no me conviene ese horario. Y tampoco he tenido conversaciones con nadie de la producción del segundo bloque", explicó, refiriéndose a la reestructuración que dividirá al matinal en dos segmentos: uno de actualidad y uno de entretenimiento.

Recordemos que hace unos días, Daniela Aránguiz fue vista a las afueras de Canal 13, en lo que se presumía era una visita de negocios.

Al respecto, señaló que "yo no me cierro a nada. Y sí, tengo propuestas de Canal 13, pero es para un plazo más largo, no para ahora. Es para julio por ahí. Quizás me vean por esas pantallas", contó. Eso sí, aseguró que está con muchos proyectos.

