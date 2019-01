Arturo Prat tras enterarse del embarazo de Angélica Sepúlveda: "Me hubiera gustado estar ahí"

Sorpresa causaron las declaraciones de Angélica Sepúlveda en el late de Chilevisión La Noche es Nuestra, en donde reveló que estaba embarazada en la final del reality "1810" de Canal 13.

Según comentó, en conversación con los animadores Felipe Vidal y Jean Philippe Cretton, se enteró de que iba a ser madre justo antes de la competencia, en la que participó pese a experimentar malestares físicos.

"Estaba muy sensible y con ganas ya de no querer participar (…) Sorpresa, estaba embarazada", dijo, explicando que nunca le contó a Arturo Prat, su pareja en ese entonces, ni tampoco a la producción del programa.

De hecho, Prat se enteró de la situación luego que esta saliera a la luz en el late de Chilevisión, una década después que finalizara el reality. Así lo reconoció en conversación con Intrusos de La Red, en donde señaló que no había visto las declaraciones hechas por Sepúlveda.

Respecto al tema, el ex participante envió una escueta respuesta a la periodista Alejandra Valle, en la que manifestó sus deseos de haber podido estar con Angélica en el momento. "Ahora que soy papá me doy cuenta de la importancia de todo. Me habría gustado estar ahí, me hubiera gustado acompañarla en el proceso", dijo.

