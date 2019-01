Angélica Sepúlveda reconoce haber estado embarazada en final de reality "1810"

A diez años del reality "1810" de Canal 13, la ex participante Angélica Sepúlveda reveló que estaba embarazada previo a la gran final del programa. Así lo dio a conocer durante su visita a La Noche es Nuestra, en donde mantuvo una distendida conversación con Felipe Vidal y Jean Philippe Cretton.

Recordemos que entre las grabaciones y la final, que se realizó en la Estación Mapocho, transcurrieron dos meses. En dicho período, los participantes se preparaban para vencer en la última competencia y coronarse como los grandes ganadores.

Sin embargo, durante todo este tiempo se mantuvo la duda de si Angélica Sepúlveda estaría presente en el reto o no, debido a que había realizado una serie de exigencias durante el reality. Sin embargo, todas esas incógnitas legaron a su fin cuando este martes, contó las razones de su vacilación.

"Yo en ese tiempo me estaba empezando a sentir muy mal", comenzó diciendo. "Una cuestión de estrés también que me llamaban… Después te vas enterando de cosas que dicen tus mismos compañeros… Yo creo que el mismo estrés te hace estar sensible. Estaba muy sensible y con ganas ya de no querer participar. Arturo me dice 'ya, perdóname, sigamos con nuestro entrenamiento' y nada, yo empezaba con los entrenamientos y me sentía mal", agregó.

"Sorpresa, estaba embarazada", reconoció ante la mirada de los animadores del programa.

Consultada por cómo llevó el tema con la producción del reality, señaló que "le dije a Arturo que me estaba sintiendo extraña, mal, y me dice '¿no estarás embarazada?'. Yo dije 'no, no sé, no creo, es estrés, el colon"".

"Arturo me acuerdo que me dice que haga un test. Compramos el test y yo no le dije, porque quedaban muy pocos días para la final. Le dije 'relájate, está todo bien"", contó, explicando que participó en la competencia pese a que no se sentía bien, debido al contrato que tenía con el canal.

"Al final dije, bueno, lo voy a hacer. También por una cuestión de tu familia. Había estado siete meses, ellos estaban ansiosos porque yo ganara y también por el público", cerró.

