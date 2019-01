Ella será la nueva víctima de Joe en la segunda temporada de la serie de Netflix 'You'

Seguramente en algún momento de 2018 te topaste con la terrorífica serie de Netflix, 'Haunting of Hill House', allí es muy probable que conocieras a la actriz Victoria Pedretti con el entrañable personaje de Nell, un personaje tierno pero perturbado que terminó pagando todas las consecuencias de la maldición que caía sobre los habitantes de esta casa. Su próximo paso será sumarse a la nueva temporada del éxito de Netflix, 'You'.

Un nuevo reporte de TV Line, afirma que Victoria interpretará a Love Quinn, y estos son los detalles del nuevo personaje central:

Psychological thriller #YouNetflix has found Joe's next target. #HauntingOfHillHouse star Victoria Pedretti will play a character named Love Quinn, an aspiring chef who works as a produce manager at a grocery https://t.co/BaFHuqdkwN

— Hollywood Reporter (@THR) January 30, 2019