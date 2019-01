Sobrevivió a un terrible accidente de avión y ahora deslumbra con su voz en 'America's Got Talent'

Kechi Okwuchi es una cantante nigeriana de 29 años de edad que actualmente participa en'America's Got Talent', su vida dio un giro drástico y muy doloroso el 10 de diciembre de 2005 cuando se convirtió en una de los dos sobrevivientes al vuelo 1145 de Sosoliso Airlines. En el accidente murieron 107 personas de las cuales 60 eran sus compañeros de clases en la Loyola Jesuit College. Un evento terrible al que la mujer pudo sobrevivir con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo

Kechi Okwuchi terminó deslumbrando en 'America's Got Talent'

La más reciente edición de 'America's Got Talent' se tituló The Champions y en ella se han reunido los más destacados participantes e ediciones de todo el mundo. Kechi terminó en el Top 10 de la duodécima temporada de AGT en el año 2017. Para esta seguda ronda, la cantante y oradora motivacional interpretó la canción "You Are The Reason" de Calum Scott y terminó ganandose la aprobación de Simon Cowell.

Sin duda una historia inspiradora que nos comprueba que no hay límites cuando nuestras metas están bien trazadas y enfocadas superando cualquier adversidad que se presente en el camino. Un dato curioso sobre este programa donde Kechi participa, es que el tema que ella interpretó pertenece a Calum Scott, un ex concursante de la versión británica que también ganó el esperado pase directo a la final como ella.

The moment the gold confetti started flying around me idk…my emotions overflowed. – Kechi Okwuchi#agtchampions #goldenbuzzer #agt America's Got Talent pic.twitter.com/BofqjhoeVR — Lewis The Youths President (@LewisOmikeC) January 29, 2019