Se filtra lista de ganadores de los Grammys 2019 y la Academia responde

Las redes sociales sin suda han servido para mantenernos informados con mayor inmediatez, pero en muchos casos, la información a aveces parece ser usada en contra del usuario por esa misma sed de inmediatez, arruinando muchas sorpresas y filtrando resultados antes de tiempo. Esa parece ser la suerte de la que gozan ahora los Grammys 2019 pues sus resultados han sido filtrados.

Estos son los supuestos ganadores de los Grammys 2019

La lista filtrada asegura que la Canción del año será 'Shallow', la Grabación del año sería para 'I Like It', Album del año 'H.E.R.', El Mejor Artista Nuevo sería Chloe x Halle, la Mejor grabación solista pop iría para Beck por el tema 'Colors', la mejor grabación dúo o grupo sería para Zedd con 'The Middle'. El mejor álbum pop iría para 'Reputation' de Taylor Swift, Mejor Canción de un visual sería para 'Shallow' de Lady Gaga y Bradley Cooper. El mejor álbum R&B sería para The Carters y la mejor interpretación Rap para el tema 'Be careful'.

Esta lista circuló en redes sociales y finalmente La Academia de grabación se ha pronunciado ante ello. La declaración surgió debido a un tweet que empezó a circular y ser difundido donde supuestamente se revelaban algunos de los ganadores de la ceremonia:

Este fue el comunicado dado por el vocero de la academia a la Revista Billboard:

"No hay legitimidad para esto. Los resultados de los premios Grammy no se comparten, incluso con los miembros del personal de la Academia de grabación, hasta el día de la ceremonia de los premios Grammy, cuando Deloitte entrega los nombres de los destinatarios en sobres sellados"

Se conoció de manera extraoficial que la Academia también está contactando a su equipo legal para posibles acciones legales.