Llaman “oportunista” a Diego Boneta por aparecer junto a Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio está disfrutando de las miles del éxito que dejó su participación e la cinta Roma. No sólo su nombre ha cruzado fronteras sino que además, está nominada a la categoría de Mejor Actriz en la entrega del Oscar 2019, junto a Glenn Close, Lady Gaga y Olivia Colman. Aunque hay quienes no le tienen fe a su carrera por no tener formación profesional, es claro que Yalitza llegó para mover masas y dar voz a una comunidad que siempre ha vivido rezagada.

Ahora, la joven originaria de Oaxaca está rodeándose de las celebridades más importantes del momento y ya está siendo considerada para ser parte de nuevos y prometedores proyectos.

Recientemente, la protagonista de Roma apareció en un video junto a Diego Boneta, donde este la abraza amistosamente mientras anuncia que estarán trabajando en un proyecto juntos muy pronto. publicó un video en el que aparece con Diego Boneta, el protagonista de "Luis Miguel, la serie", y anunciaron que trabajarán juntos en un nuevo proyecto

“Yali y yo les tenemos una sorpresa. Muy feliz de que vamos a trabajar juntos. Muy pronto verán qué es”, dijo el rubio a pura sonrisa, abrazado a Aparicio.

Así mismo, dedicó algunas palabras a Yalitza Aparicio con respecto a su nominación. "Pase lo que pase, para mí ya eres la ganadora".

Aunque aún no hay información al respecto, las teorías no se hicieron de esperar y muchos sospechan que su colaboración tiene que ver con la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, de la cual aún se desconoce la fecha de estreno.

Eso sí, desde que Yalitza ha aparecido en las diferentes premiaciones, muchos famosos se han acercado a ella para felicitarla, para defenderla de las críticas, para hablar bien de ella y para pedir trabajar juntos. Y mientras que algunos aplauden que la comunidad artística defienda y admire su trabajo, otros señalan que se trata deunos "oportunistas", como ocurrió con Diego Boneta.

