"Me gustaría que me apoyaran" la dura crítica de Eiza González al público mexicano

Desde que Eiza González despegó en el mercado anglo con sus diferentes papeles en películas y series de corte internacional, ha sido evidente la ola de críticas que ha recibido del público, sobre todo de sus compatriotas, pues parece que el público mexicano no está conforme con su desempeño.

Recientemente, Eiza González fue escogida como la portada de la edición de Vogue para México, por tal motivo la veremos engalanando la publicación en su edición de febrero de 2019. Fue justo en esta revista que la actriz de 28 años finalmente habló sobre las presiones a las que ha sido sometida al considerar que su desempeño tergiversa la correcta representación de las mujeres mexicanas en la pantalla, esto fue lo que ella comentó:

"Muchas de las decisiones que tomo con respecto a los personajes que represento se toman pensando en no tergiversar a las mujeres mexicanas y, al final, ellas son las que critican. Debo confesar que si bien con esto no me puedo enojar si me duele mucho. Ojalá hubiera más apoyo entre nosotros mismos como hermanos que somos"