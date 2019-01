Maluma dice presente por Latinoamérica en el Super Bowl

La edición LIII del Super Bowl ya tiene una presencia de Latinoamérica asegurada. Se trata del cantante colombiano Maluma, que protagoniza un anuncio durante el medio tiempo entre Patriots y Rams.

Y es que la final del fútbol americano no solo es uno de los eventos deportivos más grandes. También representa la cúspide para cientos de marcadas que desean estrenar sus comerciales durante el descanso del juego.

EL Super Bowl 2019 le da su turno a Maluma, quien actuará en un anuncio de cervezas. El costo de la emisión comercial, por 30 segundos, asciente a los 5,3 millones de dólares. Sin embargo, atrapa a una audiencia de más de 100 millones de televidentes. Y solo hablando de Estados Unidos.

También se trata de una competencia. La marca de cervezas, que se exhibirá el domingo 3 de febrero, tendrá la oportunidad de competir con un anuncio de Pepsi. La refresquería ya emitió su comercial, teniendo al actor Steve Carell como protagonista. También participaron Cardi B y Lil Jon.

Is Pepsi OK? Is having Steve Carell, Lil Jon, and Cardi B in our #SBLIII commercial OK??? #PepsiMoreThanOK pic.twitter.com/LWM6Sh6GN5

— Pepsi™ (@pepsi) January 28, 2019