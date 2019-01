Las fotos de la infancia de Yalitza Aparicio que nos confirman que fue una feliz niña mexicana

Hace 25 años, Yalitza Aparicio Martínez, nació en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, ubicada en Oaxaca, desde pequeña vivió un infancia feliz. Aunque no gozó de lujos, tuvo lo necesario para salir adelante, estudiar y gozar del cariño de sus padres. Su papá es mixteco y su mamá es triqui, pueblos indígenas de México que representan las raíces y costumbres de la identidad nacional. Con el paso del tiempo Yalitza fue apreciando el valor cultural de su cruce étnico.

En 2018 participó como protagonista en la cinta 'Roma', el más reciente largometraje del mexicano Alfonso Cuarón, que debutó en diciembre de 2018 en las pantallas de Netflix y que desde entonces le ha valido un total de 10 históricas nominaciones al Oscar, convirtiendose así en una de las cintas mexicanas más importantes de la historia del cine contemporáneo.

