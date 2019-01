Kate Middleton llega a Escocia y causa furor con vestido de Alexander McQueen

Fue la mañana de este martes 29 de enero que la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y su esposo, el Prince William, llegaron a la localidad de Dundee, en Escocia con motivo de oficiar los eventos del V&A Dundee, el itinerario de ambos incluye actividades diplomáticas con altos miembros gubernamentales. Un dato curioso es que en Escocia, el duque y la duquesa de Cambridge son conocidos como el Conde y la Condesa de Strathearn.

Para esta nueva responsabilidad como Duquesa, Kate Middleton volvió a dejar con la boca abierta a los medios presentes que estuvieron allí para captar su épica llegada vestida de pies a cabeza por la firma Alexander McQueen. Se trata de un abrigo con estampado a cuadros muy similar al usado tradicionalmente por los escoceses en sus trajes típicos, un lindo gesto lleno de glamour. El nombre de la tela es tartan.

Kate Middleton Recycles Her Tartan Coat from 2012 — and Meghan Markle Is Also a Fan of the Pattern! https://t.co/gIcyfhbePN

— People (@people) January 29, 2019