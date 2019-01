Hermana de Meghan Markle revelará íntimos secretos y fotos de la duquesa en nuevo libro

Samantha Markle, la media hermana de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, no se rinde y ha anunciado un nuevo ataque a la realeza.

Y es que informó que lanzará un nuevo libro, en el que promete revelar secretos íntimos de su hermana, Meghan.

A través de su Twitter, Samantha, quien ha atacado a Meghan desde que ingresó a la familia real, informó a sus seguidores que publicará un nuevo libro In the Shadows of the Duchess I y II, que se dividirá en dos partes.

Al parecer uno será publicado en abril y otro en junio, según los hashtags que usó al final de la publicación.

Samantha aseguró que habrá fotos inéditas de Meghan junto a ella y envió un fuerte mensaje a la esposa del príncipe Harry. "Y les encantarán algunas de las fotos, con esto refuto todos tus chismes desagradables de que no teníamos una vida juntas. Soy muy tu hermana y si no te gusta, acéptalo”.

Esto sin duda no le debe caer nada bien a Meghan, quien se encuentra en sus últimos meses de embarazo. Además, este libro saldrá en abril, mes en el que la esposa de Harry debería dar a luz, y que sus secretos salgan a la luz en el libro de su hermana, es lo que menos necesita.

