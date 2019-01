La interminable guerra entre Pati Chapoy y Gloria Trevi

El enfrentamiento entre Gloria Trevi y Pati Chapoy ha sido uno de los más polémicos del espectáculo en los últimos años y parece no tener fin.

Recientemente salió a la luz que la cantante solicitó una indemnización de 180 millones de pesos a la conductora de 'Ventaneando' y la televisora TV Azteca por difamación. Una corte en Estados Unidos dio su veredicto a favor de la cantante para que esta pudiera llevar a cabo un juicio contra TV Azteca y la periodista por orquestar una campaña de difamación en su contra, misma que la intérprete asegura la llevó a estar en prisión durante 5 años.

Ahora, durante una entrevista para ADN 40, Chapoy aseguró estar lista para dar su versión ante las autoridades por los señalamientos contra Trevi, de tener nexos con el narco, junto a Sergio Andrade.

Estoy en el huracán en este asunto, ya llevamos 8 años litigando , bueno yo no, un equipo de abogados de TV Azteca, por supuesto que mi presencia en ese, si es que se da un juicio, es muy importante, pero no tanto como todas las pruebas que tenemos en a la mano”, dijo la periodista.

La rivalidad entre Gloria Trevi y Pati Chapoy surgió a mediados de los 90, cuando la cantante se negó a firmar un contrato de exclusividad para irse con Televisa.

Chapoy, con el apoyo de TvAzteca, comenzó una especie de cacería de brujas contra la intérprete, acusándola de pertenecer a una red de corrupción de menores junto a su entonces pareja sentimental, Sergio Andrade.

A principios de los 90, Gloria Trevi se estaba posicionando como un ícono de rebeldía y liberación femenina, en contraste a una Thalía o Lucero que eran las "niñas buenas" de la época. La intérprete literalmente estaba en la gloria pero su relación con su manager, Sergio Andrade, fue su perdición.

Cabe mencionar que el caso Trevi-Andrade tuvo sus inicios en abril de 1998 cuando la ex corista Aline Hernández (quien en esa época tenía contrato en TV Azteca) publicó el libro La Gloria por el infierno, donde dejó al descubierto la relación de Sergio Andrade y Gloria Trevi, así como las humillaciones que sufrió y los oscuros secretos detrás del clan.

Fue entonces cuando Gloria sorprendió con su repentino retiro musical. Chapoy y TV Azteca continuaron con la campaña maliciosa en su contra y aprovecharon que Karina Yapor también estaba declarando en contra de Trevi. Tras este destape, Paty Chapoy y su equipo se dieron a la tarea de investigar a fondo lo sucedido hasta llegar a las últimas consecuencias.

El productor y Trevi fueron detenidos en Brasil en el año 2000 y después de casi dos años de permanecer en prisión, la intérprete fue absuelta.

Luego de los escándalos, la Trevi resurgió y reconquistó al público on el disco Rosa Blue, además de que se convirtió en un estandarte de aceptación para la comunidad LGBTIQ.

Veinte años después, las cosas parecen estar a favor de la intérprete, quien ha afirmado sentirse positiva frente al pleito legal que mantiene con la conductora de 'Ventaneando' ya que presentará las pruebas que constatan que durante todos estos años TV Azteca y Pati Chapoy no hicieron más que difamarla con malicia y conspirar para acabar con su vida personal y profesional.

“Mucha gente cree que cumplí una condena y no entiendo, estuve durante un proceso privada de mi libertad, era como una cortina de humo para las muertas de Juárez. Yo no era el productor (Sergio Andrade), era una estrella, ni yo misma me di cuenta que mi sueño se convirtió en una pesadilla”, comentó.