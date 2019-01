Angelina Jolie y sus hijos vendieron comida orgánica para perros

Relajada con sus hijos vieron a la actriz Angelina Jolie en un parque repartiendo premios orgánicos para perros. Aunque Jolie nunca tuvo la intención de publicitar esta faceta junto a sus hijos fue otra celebridad quien la delató en este divertido momento familiar.

Se trata de la también actriz Sarah Ramos quien publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella en un parque para perros.

La fotografía muestra a Angelina junto a sus hijos con una mesita y varias bolsitas de papel cuyo interior contenía comida orgánica para perritos que se encontraban paseando por el lugar.

“No estoy segura por qué Dios me eligió para contar esta historia pero tengo que hacer caso a mi llamado. Hace unos meses fui al parque de perros y vi a Angelina Jolie vendiendo premios orgánicos para perros”, escribió Ramos en la publicación.

Esta acción de Angelina fue por una buena causa. Según el portal TMZ, el dinero recaudado fue en beneficio de la organización Hope for Paws Recue dedicada al rescate animal.

I'm not sure why God chose me to tell this story but I have to fulfill my calling: a couple months ago I went to the dog park and saw Angelina Jolie selling organic dog treats. pic.twitter.com/SqAv0chMFr

— Sarah Ramos (@sarahramos) January 25, 2019