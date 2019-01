Felipe de Edimburgo no puede "ni ver" a Meghan Markle y esta es la razón

Piensa en la última vez que viste a Meghan Markle junto a Felipe de Edimburgo. Y sí, la respuesta es ¡JAMÁS! y aunque esto puede ser una casualidad, tal parece no lo es.

Recientemente, un familiar de un empleado de los duques de Sussex confesó que el duque de Edimburgo no puede "ni ver" a Meghan. Y es que según esta fuente, desde el momento en el que la conoció, Felipe no ha parado de hablar mal de ella por considerarla "poco apta para sus obligaciones reales". Él y la ex actriz no solo se esquivan en público sino que en privado tampoco son cercanos.

Esta noticia ha causado revuelo, ya que Felipe de Edimburgo no es un hombre mediático.

Para nadie es un secreto que Meghan Markle no es "demasiado bien vista" en la familia real. Al parecer, la esposa de Harry no es de agrado ni siquiera para los trabajadores del Palacio de Kensington.

La asistente personal de Meghan renunció en noviembre del año pasado, con solo seis meses trabajando para ella. Se conoció que el motivo de su ida fue el carácter de la duquesa.

Indudablemente, los primeros meses de matrimonio para Meghan Markle y el príncipe Harry no han sido sencillos. Los líos familiares de parte y parte cada vez son más frecuentes, pero el más evidente es el de ex actriz y su cuñada, Kate Middleton, que muchos aseguran que no se la llevan para nada bien.

