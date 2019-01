La irreconocible foto de Khloé Kardashian vestida de hombre y degradando a las mujeres

Una antigua foto de Khloé Kardashian podría meterla en problemas al filtrarse recientemente en internet. Se trata de una foto de Khloé mucho antes de tener la fama de la que ahora goza, se deduce que la fotografía sea justo antes de empezar la filmación de la primera temporada de 'Keeping up with the Kardashians' y en ella muestra actitudes que hoy en día resultan fensivas para el sexo femenino.

Khloé Kardashian siempre en medio de la polémica

En la fotografía que recientemente ha sido expuesta en redes sociales, se puede apreciar a una Khloé Kardashian mucho más joven, con una apariencia bastante diferente a la actualidad, se ve mucho más delgada y con el cabello algo más corto a lo actual así como un tono y estilo diferente. En ella vemos a la protagonista de 'Keeping up with the Kardashians' luciendo un look masculino simulando la apariencia de un proxeneta o 'pimp' como es conocido este rol machista en inglés.

is this khloe kardashian pic.twitter.com/iOsvSVSblq — austyn (@selhemsworth) January 27, 2019

No obstante, Khloé lleva cadenas en el cuello de cada una de las bailarinas que están vestidas con atuendos bastante sugerentes. Se logra apreciar que entre las chicas que la acompañan se encuentran sus actuales amigas Khadija y Makila. El atuendo deja mucho que desear en una época donde se lucha por la igualdad y respeto.