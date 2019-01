Estos son los títulos que abandonan Netflix México en febrero

El servicio de streaming Netflix es uno de los más utilizados en el mundo. Miles de películas y series conforman su inmenso catálogo y siempre están añadiendo cosas nuevas y contenido original.

Debido al constante movimiento que hay en la página, hay contenido ya antiguo que deben desechar para hacer más espacio a lo nuevo.

En febrero de 2019, en su plataforma para México, son varias las películas y las series que abandonan la página.

Quedan pocos días para disfrutar de cintas premiadas a nivel mundial y ya clásicos del cine contemporáneo como The Truman Show, Catch me if you can y Coralina.

Esta es la lista completa de los títulos que dejarán Netflix en febrero:

– 20 Feet from Stardom

– A Faster Horse

– A Man Called God

– Ashley Madison: Sex, Lies and Cyber Attacks

– Autómata

– Blood

– Cain and Abel

– Catch Me If You Can

– Chicas Superpoderosas

– Coraline

– Crematorio

– Crossing Over

– Cut From a Different Cloth

– Dear Santa

– Deep Impact

– Demimonde

– Dirty Teacher– Dragon: The Bruce Lee Story– Game Face– Get Rich or Die Trying– Hija única– Holiday Baggage– Holiday Engagement– I Am Your Father– Jackass Presents: Bad Grandpa– La selección– Le talent de mes amis– Lift me Up– The Captive– The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble– The Samaritan– The Truman Show– Touch of Evil– Underworld: Rise of the Lycans– What Doesn't Kill You