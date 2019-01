Conoce al hermano gemelo de Rami Malek, el protagonista de 'Bohemian Rapsody'

Hay una historia que aún te falta por descubrir sobre Rami Malek, la estrella de 'Bohemian Rapsody', que anteriormente ya habíamos visto en la grandiosa serie 'I Robot'. Se trata de la existencia de su hermano gemelo que es identico a él. Una historia que podría conmoverte y confirmar que sin duda es tu favorito en esta temporada de premiaciones.

El 12 de mayo de 1981, en un hospital de Los Angeles, en California, Estados Unidos, fue un día muy especial para una familia de inmigrantes egipcios, Said Malek y Nelly Abdel-Malek, era el nacimiento de sus hijos varones en un parto doble. Primero nació Rami y cuatro minutos después nació Sami. Ya tenían una hija mayor, Yasmine.

Can we talk about Rami Malek’s twin brother, Sami? pic.twitter.com/LqjQqS1v1b

Ambos crecieron en el valle de Los Ángeles, en medio de una modesta familia, sus padres por lo general nunca visitaron Hollywood, pero Rami si lo llegaría a hacer. Sami se convertiría en profesor de Ingles al mantener el árabe como su lengua materna, Yasmine sería con el tiempo doctora de emergencias y finalmente Rami debutaría con pequeños roles de actuación y doblaje.

nobody:

me: rami malek and his twin brother sami are some fine af pair of twins i can’t pic.twitter.com/voVazjrHUX

