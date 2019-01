Aseguran que el padre biológico de Khloé Kardashian es el antiguo estilista de Kris Jenner

Desde que la fama llegó a la vida de Khloé Kardashian, también llegaron diferentes escándalos y teorías sobre su origen. Durante mucho tiempo, se ha asegurado que su verdadero padre no es el difunto Robert Kardashian, fallecido en 2003. Incluso con el escándalo de OJ Simpson, amigo de Robert, se trato de vincular a Kris Jenner con el ex deportista asomando la posibilidad de que este último fuera el verdadero padre de Khloé.

El padre de Khloé Kardashian podría ser un estilista

Más allá del escándalo que envolvía y aún envuelve a OJ Simpson, las redes sociales y algunos tabloides empezaron a especular sobre alguien cercano a las protagonistas de 'Keeping up with the Kardashians'. Se trata del estilista Alex Roldan, un profesional del cabello que durante muchos años fue amigo íntimo de Kris Jenner.

for everyone who thinks oj simpson is khloe kardashian’s real dad… have y’all ever seen alex roldan?! this one is way more believable than oj pic.twitter.com/ckCfgmosV4 — myah🧜🏽‍♀️ (@myahellisxoxo) December 11, 2018

Las fotos comparativas entre Khloé Kardashian y Roldan realmente resultan sorprendentes, por lo que muchos usuarios de redes sociales han reaccionado a la teoría que el físico de ambos parece confirmar. Existe incluso una fotografía de ambos juntos que los usuarios de redes sociales han usado para construir la teoría de que siempre han estado al tanto del parentezco pero que han mantenido el secreto para no dañar la imagen de la familia Kardashian.

why do people say that Khloe Kardashian's real dad is OJ when this man exists: Alex Roldan ??? y'all blind?? pic.twitter.com/kAIZc6oXJt — camila (@camilavaldezz) July 21, 2017