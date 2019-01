Ana de la Reguera se "burla" de Yalitza Aparicio y el Internet la llama envidiosa

Recientemente Yalitza Aparicio protagonizó la portada de una revista internacional junto a otros nominados a los premios Oscar, ganándose la admiración del público mexicano, sin embargo un comentario de la actriz Ana de la Reguera en redes sociales molestó a sus seguidores.

La publicación que generó polémica fue que Ana escribió: "Casual" junto a emojis riéndose, lo cual fue tomado como burla por parte de varios usuarios quienes la tacharon de "envidiosa".

Debido a esta situación, Ana de la Reguera se vió obligada a explicar a qué se refería con el comentario a través de un video publicado en Instagram, en el cual aseguró que no fue mal intencionado, sino que le parecía que Yalitza se encontraba muy relajada.

“Puse casual porque me pareció que ella sale tan al nivel de la gente, parece que ha estado ahí toda la vida, eso para mí significa casual. Me da mucha pena que la gente no lo haya entendido”